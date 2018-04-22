При проведении ремонта или строительства мы всегда особое внимание уделяем полу. Ведь покрытие должно быть таким, чтобы по нему приятно было пройтись босиком, а также чтобы оно прослужило долгие годы, было простым в уходе.

При проведении ремонта или строительства мы всегда особое внимание уделяем полу. Ведь покрытие должно быть таким, чтобы по нему приятно было пройтись босиком, а также чтобы оно прослужило долгие годы, было простым в уходе.

На сегодняшний день на строительном рынке представлен широкий ассортимент продукции подобного рода. Наиболее популярными покрытиями являются:



паркет;



ламинат;



линолеум;



пробка;



массив;



и многое другое.



У каждого предлагаемого варианта имеются свои особенности, преимущества, требования к условиям эксплуатации.

Нам всегда хочется найти наиболее подходящее предложение, которое соответствует нашим целям, а также имеет доступную стоимость. Компания «Идея пола» предлагает широкий ассортимент напольных покрытий по приемлемым ценам. К примеру, один метр квадратный ламината обойдется, примерно, в 21 BYN. При этом они отличаются высоким качеством и поставляются ведущими производителями в этой сфере.

Кроме того, там найдутся и материалы для монтажа, плинтуса и многое другое, что может вам пригодиться. Опытные сотрудники всегда готовы вам помочь в выборе наиболее подходящего варианта, расскажут о достоинствах того или иного покрытия в соответствии с вашими требованиями и условиями. Также на ideapola.by можно найти полезные советы от профессионалов, которые вам обязательно помогут в принятии нелегкого решения.

Правильный уход – гарантия долговечности

На сегодняшний день одним из наиболее востребованных напольных покрытий является ламинат. Только выбирая его, необходимо учитывать тот факт, что имеются особые требования к уходу за ним. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Следует помнить, что ламинат восприимчив к влаге. При долговременном воздействии воды может произойти вспучивание покрытия. При этом у большинства потребителей имеется вопрос – можно ли использовать для очистки моющий пылесос? Ответ: можно. К тому же, многие современные модели моющих пылесосов имеют специальную программу для ламината. При этом можно также добавить в него специальное средство для очистки. Только выбирать следует те, в которых не содержится сильных щелочей и растворителей. В противном случае вы рискуете повредить глянцевое покрытие.

Что касается влажной уборки, то ее следует проводить максимум два раза в неделю. В другие дни достаточно просто удалять пыль сухим способом. И это совсем не сложно, так как собирается ее на поверхности не очень много, ведь ламинат не статичен.

Остальные нюансы по уходу за покрытием вам расскажут менеджеры компании "Идея пола" при выборе и покупке.

Если вы желаете приобрести надежное, долговечное напольное покрытие, которое, при этом, будет иметь прекрасные эстетические характеристики, то следует внимательно изучить весь предлагаемый ассортимент, ознакомиться с характеристиками каждого варианта, который вас привлек, определиться с особенностями условий эксплуатации. Если учесть все это, то можно найти идеальный пол. И лучше всего это сделать на ideapola.by, где представлен широкий выбор по доступным ценам.