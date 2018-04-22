Стадион Самара-Арена достроен и скоро будет сдан в эксплуатацию. Об этом заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко, посетивший объект. 28 апреля на стадионе будет проведен тестовый матч между Крыльями Советов и Факелом.

Стадион "Самара-Арена" достроен и скоро будет сдан в эксплуатацию. Об этом заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко, посетивший объект. 28 апреля на стадионе будет проведен тестовый матч между "Крыльями Советов" и "Факелом".Виталий Мутко осмотрел стадион и оценил степень готовности одной из арен предстоящего чемпионата мира 2018. "Могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 28 апреля нас ждет первый тестовый матч, который пройдет в определенном режиме — в неполной заполняемости. Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории", — приводит слова Виталия Мутко РИА Новости 28 апреля на новом стадионе пойдет первый тестовый матч -в рамках 35-го тура ФНЛ встретятся местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел"."Самара-Арена" станет местом проведения шести матчей чемпионата мира. Здесь пройдут встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.