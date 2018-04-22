Что даст России смены власти на Кубе? Об этом Вести в субботу поговорили с Херардо Пеньяльвером Порталем, чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации.

Что даст России смены власти на Кубе? Об этом "Вести в субботу" поговорили с Херардо Пеньяльвером Порталем, чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации.- Люди старшего поколения в России помнят, что был Верховный совет, был Президиум Верховного совета. Что такое Государственный совет на Кубе? За что он отвечает?- На Кубе Национальная Ассамблея народной власти – парламент — имеет две сессии, два периода.- В году всего-навсего. А между ними Госсовет?- Да. Он принимает все важные решения государства, декрет, международные договоры, назначает посла.- Вас назначил Государственный совет?- Конечно.- Но вы при этом ходили в ЦК, я думаю?- Нет, Государственный совет, конечно.- В нем 19 мужчин и 12 женщин?- И для нас это самая главная верховная власть государства.- Государственный совет — это такой коллективный орган. Председателем Госсовета был Фидель Кастро, потом Рауль Кастро. Они как исторические фигуры воспринимались как главы государства. Сейчас это Мигель Диас-Канель Бермудес. Он президент Кубы или координатор Государственного совета?- Фидель Кастро стоял во главе революции 50 лет. Он — единственный, другого такого нет. Когда Фидель заболел, Рауль Кастро 10 лет назад старался передать такой авторитет, который Фидель концентрировал. Это процесс мы называем процессом институционализации.- Это было от Фиделя к Раулю. А сейчас — переход от Рауля к Диас-Канелю. Диас-Канель — президент страны или это координатор коллективного совета?- Самые главные решения во внутренних делах, во внешней политике будет принимать Государственный совет или Совет правительства, или партия. Конечно, партия не управляет. Но это самая важная политическая сила.- Стратегическое оружие Кубы, как сказал однажды Рауль Кастро.- Конечно. И верховная власть общества и государства.- Я слушал выступления Диаса-Канеля. Он сказал, что возглавлять процесс будет все-таки Рауль Кастро. Но в то же самое время Рауль Кастро сказал, что он остается первым секретарем ЦК партии, но через 5 лет Диас-Канель станет председателем Госсовета, Совета министров.- Через три года. В 2021 году. Потому что съезды и конгрессы Коммунистической партии проходят каждые 5 лет. Следующий будет в 2021-м.- То есть сейчас это все равно переходный период?- Да. Старшее поколение вместе с новым поколением будут помогать. Рауль будет помогать. У него моральный авторитет.- Очень интересно, что сам Рауль Кастро не стал избираться в Госсовет даже рядовым членом. Он просто вообще в этом смысле ушел. Но кабинет у него, кстати, ведь, по-моему, не в ЦК, а в Министерстве обороны остался? Каких реформ вы сейчас ждете? Сменился руководитель Государственного совета. На Кубе много что изменилось. Я часто там бываю. Мобильные телефоны уже никого не удивляют. Wi-Fi для граждан тоже есть. Что бы еще хотелось сейчас побыстрее изменить?- Надо еще много изменить. Наш путь — социализм. Вы называете это реформами, мы называем это актуализацией экономической и социальной модели развития Кубы. А чтобы построить социализм, надо быть в области экономики, надо быть в области сельского хозяйства, в области высоких технологий. Надо увеличивать качество жизни человека. Потому что социализм не будет настоящим без качества жизни человека. Куба — маленький остров, слаборазвитая страна.- С продолжительностью жизни, которой может завидовать многие европейские страны, замечу. Что в российско-кубинском экономическом сотрудничестве вы бы сейчас назвали главными проектами?- Это современная электростанция. Огромная , с мощностью 1200 мегаватт.- Это "Интер РАО"?- "Интер РАО" и "Силовые машины" из Санкт-Петербурга. Мы будем делать целую программу в железнодорожной области. Это более 2 миллиардов долларов. Мы будем не только покупать локомотивы и вагоны, но и модернизировать целую нашу железнодорожную систему. В области транспорта — автобусы, грузовые машины. В области биотехнологий — биофарма. В области сельского хозяйства у нас есть программа, чтобы развивать цитрусовую промышленность. Это мы тоже сделаем с российскими предприятиями.- И все это следствие очень интересного соглашения: долг в обмен инвестиций. То есть Россия простила долг. Но за это она получает гарантированные инвестиции в ряде отраслей кубинской промышленности, куда больше никого не пускают. Только россияне занимаются железными дорогами или, например, теплоэлектростанциями.- Конечно. На Кубе мы работаем вместе более 55 лет. На Кубе есть и оборудование, и технологии. И наши кубинские инженеры и студенты, техники обучались в России. Высокий уровень политического диалога. Россия для Кубы — надежный и старый союзник, как и Куба для России. Разница в том, что Россия — великая держава, а Куба — маленькая слаборазвитая страна. Но, несмотря на это, мы построили не только взаимовыгодные отношения, но и дружественные отношения. Президент Путин разговаривал по телефону с нашим первым секретарем Раулем Кастро, с президентом Мигель Диасом. В этом разговоре мы подтвердили и президент Путин тоже стратегический характер наших отношений и их продолжение.- Откуда у вас такой русский язык, что вы даже букву "з" умеете произносить, что испаноязычные люди обычно не умеют?- Я жил в Москве 40 лет назад. Я ходил в кубинскую школу при посольстве, но мы утром изучали русский язык с русской учительницей, а вечером — испанский.