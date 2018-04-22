В Лондоне определился первый финалист Кубка Англии. Им стал Манчестер Юнайтед, одержавший победу над Тоттенхэм Хотспур 2:1.

В Лондоне определился первый финалист Кубка Англии. Им стал "Манчестер Юнайтед", одержавший победу над "Тоттенхэм Хотспур" 2:1.Лондонцы довольно быстро забили первый мяч. На 11 минуте Деле Алли точным ударом завершил быструю атаку "Тоттенхэма". Столичный клуб мог развить успех, но свои моменты не использовал. Зато "Манчестер Юнайтед" в лице Алексиса Санчеса наказал "шпор" за ошибки в обороне. Первый тайм завершился вничью 1:1.После перерыва столь заметного преимущества лондонцев уже не наблюдалось. Напротив, предпочтительнее выглядели манкунианцы, которые смогли забить второй мяч. На 62 минуте точку в голевой комбинации поставил Андер Эррера. Все усилия "Тоттенхэма" спасти игру оказались бесплодными. "Манчестер Юнайтед" выиграл 2:1 и вышел в финал Кубка Англии. Второй финалист определится в воскресенье в матче "Челси" – "Саутгемптон".