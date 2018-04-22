Специалисты Организации по запрещению химоружия наконец посетили сирийский город Дума: спустя две недели предполагаемой химатаки. Как сообщили в ОЗХО, сотрудники собрали необходимые образцы и не исключают, что вернутся в Думу еще раз.

Специалисты Организации по запрещению химоружия наконец посетили сирийский город Дума: спустя две недели предполагаемой химатаки. Как сообщили в ОЗХО, сотрудники собрали необходимые образцы и не исключают, что вернутся в Думу еще раз.Эту информацию в ближайшем будущем должен обсудить в Совете Безопасности ООН. Но сейчас в Нью-Йорке — выходные. Постпреды стран-членов Совбеза воспользовались паузой и отправились в нейтральную Швецию. Сняв галстуки, но водрузив на себя каски, дипломаты совершили экскурсию. Куда? Чему посвящены неформальные консультации в местечке Бакакра?Странное место даже для неформальной встречи. Скромный одноэтажный домик в открытом шведском поле. Холодный ветер, Балтийское море. Но хозяевам — шведам — пришла в голову не самая плохая идея: на свежем воздухе на некоторые события, возможно, получится посмотреть по-другому.Потому и называется неформально — прямой трансляции на таких встречах нет, можно говорить что думаешь, а не что написали. Развязать галстук, выдохнуть — на групповом фото действительно все расслаблены, шумят, рассаживаясь — будто на школьной выездной экскурсии. Неуютно лишь представителю США Кэлли Карри — ее каблуки застревают в рыхлом зеленом газоне. Скорее всего, так же она "выступит", когда речь зайдет о Сирии, даже если все уже понимают, что химатака в Думе была постановкой и что эксперты в Сирии все-таки могли начать работу."Был ланч, говорили, что нужно вернуть репутацию Совбезу и потом только вернуться теме, потому что рана еще слишком свежа", — сказал постпред России при СБ ООН Василий Небензя.В программе неофициального выездного заседания не только совместные фотографии — совместные селфи — на стройплощаке проекта ESS — это общеевропейский центр с самым мощным в мире источником нейтронов — 600 метровый ускоритель заработает через год, любой материал можно будет исследовать путем расщепления. Такие же новые подходы нужны и ООН, шутили в кулуарах журналисты и члены Совбеза. Потому что список вызовов не меняется годами, как и методы: изоляция и акты устрашения без принятия резолюций. Даже представитель США это не отрицает.Так же много, как Кэлли Карри про Сирию, представителя Британии Карен Пирс спрашивают про Солсбери: о том, что между этими атаками химического свойства много общего Россия уже не раз говорила. Но, пожалуй, впервые после того, как наш МИД завил, что не признает результат расследования об отравлении Скрипалей, если к делу не будут допущены наши эксперты. Великобритания заявляет, что поиск решения нужно искать вместе с Россией. Встреча, еще раз напомним, неформальная — когда все вернутся в Нью-Йорк, все может и поменяться.Второй день неформальных встреч почти весь будет посвящен Сирии: тому, что случилось в Думе в начале апреля, работе экспертов. Камеры внутри работать не будут — это хорошая новость. Это значит, что есть надежда, что члены Совбеза ООН будут говорить то, что думают.