Командование провозглашенной Донецкой народной республики собирает доказательства для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО по факту соучастия в военных преступлениях в Донбассе. Собранные материалы планируется направить в международные судебные инстанции.

Командование провозглашенной Донецкой народной республики собирает доказательства для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО по факту соучастия в военных преступлениях в Донбассе.Как сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, собранные материалы будут рассмотрены следственными органами республики. Затем их планируется направить в международные судебные инстанции вплоть до Международного уголовного суда в Гааге, пишет РИА Новости.Басурин сообщил также, что, по информации ДНР, на линию разграничения сторон конфликта в Донбассе прибыла группа инспекторов НАТО из Канады, Дании и Норвегии. "По нашим данным, группа иностранных инспекторов, прибывших 15 апреля в зону конфликта в Донбассе, является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения", — приводит его слова ТАСС.Как отметил представитель командования ДНР, обострение ситуации наблюдается именно на тех участках линии разграничения, куда прибывают инспекторы. Так, по его словам, 17 апреля натовцы работали на горловском направлении, и в этот же день обстрелам подверглись Горловка, Зайцево, Широкая Балка. 20 апреля, когда инспекторы были на юге Донбасса, был зафиксирован массированный обстрел сел Саханка и Ленинское."Разрушения и жертвы служат только для формирования отчетных материалов об успешной работе председателя инспекции полковника Франсуа Касолита из Канады и его земляка майора Оуэна Брэдбури, прибывшего в составе подобной инспекции в Донбасс уже во второй раз", — подчеркнул Басурин.Ранее в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщил о прибытии в Донбасс 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы.