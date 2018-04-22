В Таиланде неопознанный летающий объект рухнул на шоссе. Огромный круглый диск едва не раздавил легковой автомобиль.

В Таиланде неопознанный летающий объект рухнул на шоссе. Огромный круглый диск едва не раздавил легковой автомобиль.Инцидент запечатлел видеорегистратор. В результате происшествия никто не пострадал.Что именно рухнуло на дорогу, остается неизвестным. Вероятно, едва не спровоцировала смертельное ДТП крышка резервуара с цементом, который взорвался неподалеку. Впрочем, сторонники теорий заговора считают, что на проезжую часть упало именно НЛО.