Соединенные Штаты ожидают ответа российской стороны на план по разрешению ситуации в Донбассе, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом рассказала в совместном интервью Радио свобода и украинскому телеканалу 112 посол США на Украине Мари Йованович.

Соединенные Штаты ожидают ответа российской стороны на план по разрешению ситуации в Донбассе, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом рассказала в совместном интервью "Радио свобода" и украинскому телеканалу "112" посол США на Украине Мари Йованович.По ее словам, США хотят помочь найти решение в Донбассе, глядя на "смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года". Курт Волкер руководит этими усилиями США, "пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой", добавила она."У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим, и сейчас мы ожидаем ответ России, и пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", — сказала Йованович.Она также рассказала о разочаровании Вашингтона несоблюдением "пасхального перемирия" в Донбассе, передает "Интерфакс". "Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", — возмущена госпожа посол.