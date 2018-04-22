Актриса Ульяна Лаптева рассказала о последних днях звезды театра Современник Нины Дорошиной. Она объяснила, почему никого из близких не было рядом с больной артисткой перед смертью.

Актриса Ульяна Лаптева рассказала о последних днях звезды театра "Современник" Нины Дорошиной. Она объяснила, почему никого из близких не было рядом с больной артисткой перед смертью.Лаптева заявила, что последнее время Дорошина много болела. Сначала она перестала преподавать, а после и не появлялась на сцене.Актриса лежала в больнице. У нее были проблемы с сердцем, ногами и практически не осталось сил. При этом Дорошина все равно предпочитала жить одна."А уж чтобы появилась какая-то сиделка или кто-то со стороны пришел и помогал – она была категорически против этого", – объяснила Лаптева. Пожилая актриса принимала помощь от близких, но предпочитала оставаться дома в одиночестве, даже учитывая плохое состояние здоровья.Кроме того, Дорошина жаловалась, что уже не может выйти из дома. Тем не менее звезда "Современника" была настроена оптимистично. "Она думала, что восстановится и вернется в театр", – цитирует Лаптеву газета "Известия".Напомним, что Дорошина скончалась 21 апреля в собственной квартире. У нее остановилось сердце.Как писали , перед смертью артистка кричала и звала на помощь. Первыми откликнулись соседи, но спасти Дорошину не удалось.