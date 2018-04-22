Злоумышленница потребовала передать ей денежные средства за непривлечение к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали 18-летнюю приезжую по подозрению в вымогательстве у сотрудницы магазина.В ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о вымогательстве. По словам заявительницы, заместителя директора одного из продуктовых магазинов, расположенных на Севастопольском проспекте, к кассиру подошла девушка и, представившись сотрудником одной из общественных организаций, потребовала передать ей денежные средства в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую при передаче ей денег.По данному факту следствием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников задержанной, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22