Любое сотрудничество между странами должно проходить на условиях взаимного уважения, но нынешняя администрация США демонстрирует, что она несерьезно относится к своим международным обязательствам. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

Администрация США несерьезно относится к своим обязанностям, заявил министр иностранных дел республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, хотя международное сотрудничество должно строиться на взаимном уважении. Однако же говоря о предстоящей работе с директором ЦРУ Майклом Помпео, Зариф подчеркнул, что с Помпео не встречался, нужно подождать и посмотреть, передает ТАСС.Иранский дипломат добавил, что политика США в Сирии в последние месяцы была близорука и усилила межэтнические трения в стране, передает РИА Новости.Комитет Сената по иностранным делам должен проголосовать по кандидатуре Помпео 23 апреля. Против назначения директора ЦРУ госсекретарем решительно выступают демократы.Помпео пообещал добиваться изменения соглашения по ядерной программе Ирана. Зариф подчеркивал, что Тегеран вернется к ядерным разработкам, если Вашингтон возобновит действие замороженных ранее антииранских санкций.