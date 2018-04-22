Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания, написал в своем микроблоге в Twitter Петр Порошенко. По его словам, разработка имеет технические преимущества, гарантирующие поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей.

Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания, написал в своем микроблоге в Twitter президент Украины Петр Порошенко. По его словам, разработка имеет технические преимущества, гарантирующие поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей.МодифЁкований протитанковий керований комплекс «СкЁф» пройшов успЁшнЁ випробування.УнЁкальна розробка КБ «Луч» має низку технЁчних переваг, якЁ гарантують ураження рухомих Ё нерухомих сучасних броньованих цЁлей. #НоваАрмЁя pic.twitter.com/vXqiUi7YZb— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.Ранее стало известно, что киевское конструкторское бюро "Луч" провело испытания усовершенствованного ракетного комплекса "Скиф" — экспортная версия украинского "Стугна-П". Во время испытаний присутствовали представители компаний разработчика и страны заказчика, какой именно – не уточняется, передает РИА Новости.