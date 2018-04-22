В Твиттере посмеялись над гордым твитом украинского президента Петра Порошенко о том, что в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners, Украина поднялась сразу на 20 позиций.

В "Твиттере" посмеялись над гордым твитом украинского президента Петра Порошенко о том, что в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners, Украина поднялась сразу на 20 позиций."Именно поэтому ~10 млн. населения уехало. Четверть. Престиж дело такое", — пишет пользователь @eugenvysotskiy."Петр, вот ведь парадокс: ценность вроде выросла, а желание его получать убавилось", — недоумевает @igormas."Наверное, именно поэтому Ваши министры организовывают роды своих детей в США. Чтобы те не получили этот ценнейший паспорт", — предполагает пользователь @slovanastini.Пользователь @Maxter_hdone обращает внимание на то, что названная Порошенко цифра неточна: "В текущем рейтинге Henley & Partners Украина занимает 80-е место. В прошлом располагалась на 99-м месте. Это означает, что ценность гражданства выросла не на 20, а на 19 позиций. Лучший результат среди стран СНГ показала Россия, она находится на 63-м месте. Лидером стала Франция"."Поднимайте уровень жизни а не рейтинг паспорта, Ахметов опять на первом месте, тоже рейтинг, а зарплаты в ДТЭК у работников смешные", — говорит @VitaliiA5.Пользователь @volduma недоумевает, в чем заслуга самого Порошенко в истории с безвизом для украинцев: "Он делал все, чтобы исказить все реформы. Людей, которые действительно что-то делали, выгонял с Украины. Если бы не Порошенко, ВВП Украины мог бы расти минимум на десять процентов в год"."Еще 17 позиция — и мы догоним Россию", — предвкушает @pomaranchevyi."А до вымирания населения Украины никому никакого дела", — сетует @toralex46.Данные на сайте составителя индекса — компании Henley & Partners, работающей в сфере планирования местожительства — расходятся с заявлением Порошенко. Сообщается, в частности, что Грузия и Украина стали странами, где рост ценности гражданства за последний год был наиболее заметным: они поднялись в рейтинге на 20 и 19 позиций соответственно.Возможно, президент Порошенко просто спутал свою страну с Грузией. Позже — видимо, вернувшись мыслями к Украине, — он также сообщил в "Твиттере" об успешных испытаниях модифицированного противотанкового управляемого комплекса "Скиф". По словам Порошенко, разработка имеет технические преимущества, гарантирующие поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей.Не вызвала особого энтузиазма радость Порошенко по поводу украинского гражданства и у пользователей "Фейсбука".