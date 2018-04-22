Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: между
собой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и все
граждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.
Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: между
собой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и все
граждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.
В молодежной среде того времени неформалов хватало. Это в
школе юноши и девушки вступали в комсомол в обязательном порядке и все как один
ходили на субботники. Но вечерами во дворах, на лестницах и в подвалах кипела
совсем другая жизнь: здесь собирались представители неформальных субкультур: рокеры,
хиппи, панки, стиляги, гопники и прочие группировки молодых людей, осмелившихся
поспорить с властью и обществом.
Советская молодежь пыталась бросить вызов окружающим и заявить
свой решительный протест против устоявшегося уклада. Школьники стремились к
индивидуальности, которой в СССР катастрофически не хватало.
Этому способствовала
и недостаточно развитая сфера организации досуга молодежи, хотя военно-патриотических
"развлечений" в ней хватало. Можно вспомнить игру "Зарница"
или поисковые отряды, например.
Популяризация западных течений и культуры не приветствовалась
на государственном уровне. Были случаи, когда учителя приказывали старшеклассникам
постричь длинные волосы. Но в 70-е, а особенно в 80-годы такое уже встречалось
редко. К этому времени знаменитая фраза
"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст" уже успела потерять
свою актуальность.
Наиболее подверженными влиянию Запада были дети
интеллигенции, больших начальников и даже дипломатов, так называемая золотая
молодежь, мальчики-мажоры. Именно в их среде пустили корни нацистские идеи.
Это уже были не безобидные хиппи, слоняющиеся без дела по
улицам и не приносящие никому вреда. Неонацисты вели себя агрессивно и были опасны
для общества и власти. Сам факт, что в стране, заплатившей 27 миллионов жизней за
победу над фашизмом, пустили корни этой идеологии, казался абсурдным. Тем не
менее, в 70-е годы в СССР было несколько тайных ячеек последователей нацизма.
Пытаясь копировать атрибуты нацистов, в них придумывали свои
программы. Среди глобальных целей юные поклонники Гитлера не без участия взрослых планировали построение национального коммунизма в СССР. Неонацисты каждый год 20 апреля отмечали день рождения
своего кумира, но делали это тайно, чтобы не попасть в жернова правоохранительной
системы.
Но в день 90-летия Адольфа Гитлера московская неонацистская ячейка
нарушила традиции и решила в открытую выйти на Пушкинскую площадь. Место это еще
с 60-х годов использовали диссиденты для своих протестов. "Голос
Америки" и "Радио Свобода" всегда рассказывали о таких акциях. Фашисты
понадеялись, что их тоже заметят западные журналисты.
Но заметили их не только представители прессы и случайные
прохожие: за неделю до акции власти каким-то образом узнали о планах
неонацистов. Было принято оригинальное решение: руками другой неформальной
молодежной группировки разогнать фашистов. Для этой цели были выбраны любера – культуристы
из подвалов подмосковного города Люберцы. Смысл акции заключался в том, что неправильных
нацистов должна была проучить рабочая молодежь.
Крепкие ребята из Люберец отличались недюжинной силой, а
часть из них была настоящими советскими патриотами. Это потом в 90-е годы любера
стали легендами рэкета, а тогда, несмотря на критическое отношение к ним
властей, прослыли русскими богатырями-спасителями.
Этот вид спорта отвадил рабочую молодежь от алкоголя,
уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР. Власти
подумывали даже поместить группировки люберов в канву народной дружины, то есть
придать им официальный статус помощников милиции. Но все-таки использовали их
зачастую втемную, не стремясь легитимировать подмосковных качков.
В то время люберов, в отличие от панков, рокеров и байкеров,
власти стали считать идеологически правильной молодежью. Потому в 70-е годы в
Люберцах никто и не думал закрывать качалки, считая, что там юноши готовятся к
службе в рядах Советской армии.
Представителей именно этой субкультуры было решено направить
на борьбу с неофашистами. И они с поставленной задачей справились. Утром 20
апреля 1979 года группа молодежи в темных рубашках собралась на Пушкинской
площади в Москве, чтобы отпраздновать 90-летие со дня рождения Гитлера. Юноши вытащили
повязки со свастикой и стали вскидывать руки в нацистском приветствии.
В тот день на площади собрались не только неонацисты и
западные корреспонденты, но также множество зрителей. Разгон сборища фашистов в
центре Москвы осложнялся тем, что многие из них были детьми партийных
функционеров и арест представителей золотой молодежи мог стоить милиционерам
погон. Другое дело, если против них выступят сознательные и физически развитые
прохожие, прошедшие подготовку в качалках Люберец.
Так и произошло: спустя несколько минут из-за угла выскочила
толпа крепких парней в широких штанах и бросилась с кулаками на неонацистов. В
руках у них не было никакого оружия или подручных предметов. Фашистов били
жестко и умело. Милиция не вмешивалась – ждала, пока драчуны отработают на
состав правонарушения. В итоге в милицейские машины попали не только фашисты,
но и их экзекуторы. Правда, люберов вскоре отпустили, а вот побитых – нет.
Есть версия, что вся эта клоунада со свастикой была отчасти
выгодна власти. Причина проста – нацисты стали пугалом для населения, уже
роптавшего из-за ухудшения условий жизни. Намек был таков: если свергнут
советский строй, то к власти придут вот эти! Кстати, впоследствии к помощи
парней из Люберец в борьбе с неформалами власти прибегали довольно часто.