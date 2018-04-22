Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: между собой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и все граждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.

Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: междусобой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и всеграждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.В молодежной среде того времени неформалов хватало. Это вшколе юноши и девушки вступали в комсомол в обязательном порядке и все как одинходили на субботники. Но вечерами во дворах, на лестницах и в подвалах кипеласовсем другая жизнь: здесь собирались представители неформальных субкультур: рокеры,хиппи, панки, стиляги, гопники и прочие группировки молодых людей, осмелившихсяпоспорить с властью и обществом.Советская молодежь пыталась бросить вызов окружающим и заявитьсвой решительный протест против устоявшегося уклада. Школьники стремились киндивидуальности, которой в СССР катастрофически не хватало.Этому способствовалаи недостаточно развитая сфера организации досуга молодежи, хотя военно-патриотических"развлечений" в ней хватало. Можно вспомнить игру "Зарница"или поисковые отряды, например.Популяризация западных течений и культуры не приветствоваласьна государственном уровне. Были случаи, когда учителя приказывали старшеклассникампостричь длинные волосы. Но в 70-е, а особенно в 80-годы такое уже встречалосьредко. К этому времени знаменитая фраза"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст" уже успела потерятьсвою актуальность.Наиболее подверженными влиянию Запада были детиинтеллигенции, больших начальников и даже дипломатов, так называемая золотаямолодежь, мальчики-мажоры. Именно в их среде пустили корни нацистские идеи.Это уже были не безобидные хиппи, слоняющиеся без дела поулицам и не приносящие никому вреда. Неонацисты вели себя агрессивно и были опасныдля общества и власти. Сам факт, что в стране, заплатившей 27 миллионов жизней запобеду над фашизмом, пустили корни этой идеологии, казался абсурдным. Тем неменее, в 70-е годы в СССР было несколько тайных ячеек последователей нацизма.Пытаясь копировать атрибуты нацистов, в них придумывали своипрограммы. Среди глобальных целей юные поклонники Гитлера не без участия взрослых планировали построение национального коммунизма в СССР. Неонацисты каждый год 20 апреля отмечали день рождениясвоего кумира, но делали это тайно, чтобы не попасть в жернова правоохранительнойсистемы.Но в день 90-летия Адольфа Гитлера московская неонацистская ячейканарушила традиции и решила в открытую выйти на Пушкинскую площадь. Место это ещес 60-х годов использовали диссиденты для своих протестов. "ГолосАмерики" и "Радио Свобода" всегда рассказывали о таких акциях. Фашистыпонадеялись, что их тоже заметят западные журналисты.Но заметили их не только представители прессы и случайныепрохожие: за неделю до акции власти каким-то образом узнали о планахнеонацистов. Было принято оригинальное решение: руками другой неформальноймолодежной группировки разогнать фашистов. Для этой цели были выбраны любера – культуристыиз подвалов подмосковного города Люберцы. Смысл акции заключался в том, что неправильныхнацистов должна была проучить рабочая молодежь.Крепкие ребята из Люберец отличались недюжинной силой, ачасть из них была настоящими советскими патриотами. Это потом в 90-е годы люберастали легендами рэкета, а тогда, несмотря на критическое отношение к нимвластей, прослыли русскими богатырями-спасителями.Этот вид спорта отвадил рабочую молодежь от алкоголя,уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР. Властиподумывали даже поместить группировки люберов в канву народной дружины, то естьпридать им официальный статус помощников милиции. Но все-таки использовали ихзачастую втемную, не стремясь легитимировать подмосковных качков.В то время люберов, в отличие от панков, рокеров и байкеров,власти стали считать идеологически правильной молодежью. Потому в 70-е годы вЛюберцах никто и не думал закрывать качалки, считая, что там юноши готовятся кслужбе в рядах Советской армии.Представителей именно этой субкультуры было решено направитьна борьбу с неофашистами. И они с поставленной задачей справились. Утром 20апреля 1979 года группа молодежи в темных рубашках собралась на Пушкинскойплощади в Москве, чтобы отпраздновать 90-летие со дня рождения Гитлера. Юноши вытащилиповязки со свастикой и стали вскидывать руки в нацистском приветствии.В тот день на площади собрались не только неонацисты изападные корреспонденты, но также множество зрителей. Разгон сборища фашистов вцентре Москвы осложнялся тем, что многие из них были детьми партийныхфункционеров и арест представителей золотой молодежи мог стоить милиционерампогон. Другое дело, если против них выступят сознательные и физически развитыепрохожие, прошедшие подготовку в качалках Люберец.Так и произошло: спустя несколько минут из-за угла выскочилатолпа крепких парней в широких штанах и бросилась с кулаками на неонацистов. Вруках у них не было никакого оружия или подручных предметов. Фашистов билижестко и умело. Милиция не вмешивалась – ждала, пока драчуны отработают насостав правонарушения. В итоге в милицейские машины попали не только фашисты,но и их экзекуторы. Правда, люберов вскоре отпустили, а вот побитых – нет.Есть версия, что вся эта клоунада со свастикой была отчастивыгодна власти. Причина проста – нацисты стали пугалом для населения, ужероптавшего из-за ухудшения условий жизни. Намек был таков: если свергнутсоветский строй, то к власти придут вот эти! Кстати, впоследствии к помощипарней из Люберец в борьбе с неформалами власти прибегали довольно часто.