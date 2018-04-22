Важным событием для нашего интернет-сообщества стало начало блокировки мессенджера Telegram, которое осуществляется по решению суда. Процесс непростой и займет несколько месяцев. Причина блокировки - отказ предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений.

Важным событием для нашего интернет-сообщества стало начало блокировки мессенджера Telegram, которое осуществляется по решению суда. Процесс непростой и займет несколько месяцев. Причина блокировки — отказ предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений.В то время как основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг, смиренно облачившись в костюм и галстук, явился в американский Конгресс для того, чтобы заверить законодателей в полной своей лояльности, Павел Дуров из Telegram занял демонстративно дерзкую позицию в отношении даже решения суда. Кстати, Facebook регулярно отчитывается и во всевозможных европейских структурах, не считая это для себя зазорным. Что происходит с Telegram и как эта ситуация может повлиять вообще на положение дел с Интернетом в России?Роскомнадзор не медлил ни дня. Едва суд принял решение, регулятор тут же пошел в атаку, приступив к блокировке IP-адресов, которые использовал Telegram. И счет пошел на миллионы. Технически все это выглядит примерно так."Происходит блокировка IP-адресов ресурса Telegram. В данном случае мы настраиваем access-лист, чтобы весь наш список попал в этот access-лист и потом мы бы запретили доступ. Большая часть времени уходит на определение адресов самих, а сама блокировка происходит достаточно быстро", — рассказал Роман Медведев, специалист отдела сетевых технологий.Неприятности Telegram начались в пятницу 13-го. Но претензии спецслужб возникли гораздо раньше, когда стало известно, что организаторы и исполнители прошлогоднего теракта в метро в Санкт-Петербурге координировали свои действия именно с помощью этого мессенджера. Однако передать ключи шифрования менеджеры Telegram наотрез отказались."Я бы сравнил в данном случае Telegram с доходным домом, в котором живут разные люди, в том числе террористы. Поэтому вполне логично, что ФСБ обратилась к владельцу дома, администрации мессенджера: тут у вас террористы живут, ключи нам не дадите, чтобы мы свои действия предприняли? Он сказал: нет, не дам. Если был бы диалог, я думаю, в конечном итоге было бы найдено и решение, как поступить. Но диалога нет, и поэтому мессенджер заблокирован", — заявил Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора.Однако шум поднялся не только из-за самого Telegramа. Пресса, а уж тем более соцсети, сообщила: заблокированы более 18 миллионов IP-адресов, и в результате сложности возникли у крупных интернет-магазинов, банков, автодилеров, стоматологических клиник, служб доставки, школ английского языка. Сейчас уже сложно сказать, где правда, а где фейки.Роскомнадзор открыл даже горячую линию, чтобы как можно быстрее помочь добросовестным пользователям. Более того, регулятору и самому досталось: его сайт открывался с перебоями — из-за серии атак злоумышленников. Справедливости ради стоит отметить, Telegram пока что держит удар: сбои и проблемы с загрузкой фото- и видеофайлов были, однако мессенджер все-таки продолжает работать. Полностью перекрыть доступ к скандальному ресурсу с технической точки зрения остается задачей не из легких. Но и Роскомнадзор не сдается. Например, он внес в черный список ряд IP-адресов Google, явно давая понять, что не остановится ни перед чем.Это своего рода игра в "кошки-мышки". При запуске приложения мессенджер обращается к адресам крупнейших интернет-компаний, таких как Google или Microsoft. Оттуда получает, как говорят специалисты, файл конфигурации, иными словами, на смартфон передаются IP-адреса, а если проще, то своего рода ключи. Дальше этими ключами смартфон фактически открывает дверь, ведущую к облачными серверам, и они пропускают через себя данные между пользователем и заблокированными серверами Telegram. То есть Роскомнадзор ведет борьбу сразу на нескольких фронтах.Прежде всего идет блокировка оборудования самого мессенджера. Второй этап — выборочная блокировка подсетей Amazon, Google и других иностранных хостинг-провайдеров. А параллельно российское надзорное ведомство ведет переговоры, настаивая, чтобы те же Amazon и Google отказали в обслуживании Telegram.Известно, что Google официально отказался от поддержки технологии, позволяющей использовать свои сети для обхода блокировок, в том числе на государственном уровне. Однако Telegram не намерен сдаваться: рассылает IP-адреса, и догонялки продолжаются."Список адресов фактически может меняться в процессе работы постоянно. Те IP-адреса, которые блокируются, на самом деле сервис, который там стоял, он может просто уничтожаться, и они выводятся из обращения, то есть, в принципе, они больше никому не нужны. В результате получается, что создаются новые и новые. Постоянно на них происходит переключение", — рассказал Максим Болышев, заместитель директора департамента компании R-Style Softlab.Роскомнадзор демонстрирует решительность не первый раз. В России уже заблокирована сеть Linked In. На слуху — недавний конфликт вокруг интернет-рации Zello, которая, как и Telegram, начала использовать амазоновские адреса. И в результате сам Amazon предложил своему клиенту расстаться. Кроме того, под запретом мессенджеры BlackBerry, АЙЭмО и Line, а также аудиовизуальный чат Wechat.Одними угрозами, как казалось поначалу, дело не ограничилось Однако Павел Дуров дает понять: никаких компромиссов. Талантливый программист, незаурядный предприниматель, создатель соцсети "ВКонтакте", его состояние, согласно открытым источникам, оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Не каждый выпускник филфака СПБГУ может похвастаться такими результатами. Но успешный бизнесмен приобрел славу человека эксцентричного.Кадры шестилетней давности: Дуров и его коллеги сорят деньгами в центре Петербурга. Из окна летят пятитысячные купюры. Под окном — толпа, потасовка. Почти две тысячи долларов спущены то ли на ветер, то ли на PR."Безусловно, это экстравагантный человек. Он бизнесмен, причем нового поколения, инфобизнесмен. Он очень хорошо понимает, как работает среда медиа. Если государство пытается навести порядок какой-то на своей территории и в своем сегменте Интернета, то Telegram пытается строить бизнес в агрессивной манере и необязательно на территории России. Он строит глобальный бизнес, поэтому, вполне возможно, ему важнее аудитория, которая находится за пределами РФ", — отметил Павел Кушелев, руководитель программы 33Live.RuNet на телеканале "Россия 24".Возможно, часть имиджа и отъезд из России, и категорический отказ выполнять решение суда, и обещание выплачивать гранты администраторам VPN- и прокси-сервисов, которые помогают Telegram обходить запреты."Его позиция не сотрудничать с государствами абсолютно вне правового поля. Самый большой вопрос всегда, а как же Viber и WhatsApp? Я иногда являюсь участником разного рода переговоров. Они разговаривают. Они пытаются договориться о своих проблемах, о своих сложностях. Известно, что Google отвечает на 32 тысячи запросов в год. И, самое главное, он не теряет людей, у него прекрасный сервис. И ничто не мешает Google одновременно и работать, и понимать, что он ответственен за то, что его сервисами пользуются плохие люди. Так помогай и сотрудничай", — считает Герман Клименко, советник президента по вопросам Интернета.Интригу добавила еще одна версия, попавшая в прессу: якобы Дуров собирался создавать криптовалюту, конечно же, без одобрения властей. И вот в Сети — уже едва ли ни целая кампания в поддержку непокорного бизнесмена-вольнодумца: новые штрихи к сложившемуся образу готовы сами собой."Мы призываем Amazon, Google, Microsoft и Apple противостоять российской интернет-цензуре. Обеспечьте соблюдение прав человека, открыв доступ Telegram к своим платформам и позволив им без ограничений изменять IP-адреса", — заявил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU)Отреагировали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Проявился в Сети и Эдвард Сноуден: ранее он хоть и критиковал Telegram, теперь вступился за своего бывшего оппонента.Пока Дурова защищают от Роскомнадзора, основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось почти пять часов отдуваться в американском Конгрессе. Еще и в Страсбург вызвали на ковер, правда, евродепутатов Цукерберг проигнорировал.Громкие скандалы в реальном, а не виртуальном мире — повод задуматься, каким будет Интернет. Вполне вероятно, что появление границ в безграничной паутине — лишь дело времени.Самый яркий пример — Китай, мировой лидер по количеству пользователей, отгородившийся от общего интернета еще 15 лет назад. Для работы сайта в Китае нужно получать лицензию. Существует черный список ресурсов. Чтобы выложить зарубежную публикацию или дать ссылку на нее, материал должен получить соответствующее одобрение. Отдельно фильтруются или блокируются слова, связанные с госбезопасностью. Недопустима критика власти, истории Китая, религиозный экстремизм, порнография."У них всем известный Firewall запрещает, например, работу таких сервисов, как Facebook, в Китае, работу мессенджеров в Китае. Потому они пользуются своими сервисами", — рассказал Максим Большев."Есть ощущение, что эра глобализации до некоторой степени если не закончилась, то это движение глобализации пошло немного назад, причем во всех странах мира. Поэтому это означает, что до некоторой степени попытка обособить секторы Интернета появляется во всех странах", — отметил Павел Кушелев.Особые правила — и в китайских социальных сетях. Аккаунт должен быть обязательно привязан к удостоверению личности. Анонимное комментирование исключено. Предусмотрена ответственность за комментарии в чатах."Все государства будут выстраивать виртуальные границы. Это очень важно. Все государства будут отказываться от анонимности. Пространства маневра для условного Павла Дурова сжимается с каждым годом, потому что, когда Интернет появлялся, никто не оценивал последствий, виртуальные границы все строят. И мы должны это понимать, это неизбежно. И это на самом деле нам всем на пользу. У нас пользователи не будут испытывать неудобств, просто будет меньше анонимности", — уверен Герман Клименко.К новым правилам рано привыкать — их еще нужно создавать. А, значит, договариваться между государствами и с самим государством. Но для создания новой глобальной сетевой архитектуры и нужен реальный диалог вместо виртуальных баррикад.Кстати, в Китае мессенджер Telegram блокируется по закону. Тем, кто скачивает запрещенные приложения и пользуется ими анонимно, просто отключают мобильную связь. Это просто как факт.