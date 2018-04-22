В Пардубице продолжается третий этап хоккейного Евротура – Чешские игры. Сборная России, проводившая второй матч под руководством нового тренера Ильи Воробьева, проиграла сборной Финляндии.

В Падубице продолжается третий этап хоккейного Евротура – Чешские игры. Сборная России, проводившая второй матч под руководством нового тренера Ильи Воробьева, проиграла сборной Финляндии.Первый период остался за сборной России, что выразилось на табло. На восьмой минуте Никита Гусев поразил ворота финнов после передачи Алексея Бывальцева. Но развить успех не получилось. Гол Гусева стал единственным в первой 20-минутке.Сборная Финляндии отыгралась на 34 минуте, играя в большинстве. Хенри Йохикарью отправил шайбу в ворота Игоря Шестеркина. После двух периодов ничья 1:1, и судьба встречи решилась незадолго до окончания основного времени. На 59-й минуте финской сборной удалась контратака, которую завершил Ере Саллинен. Этот гол принес финнам победу 2:1. Наша команда проиграла второй раз подряд.