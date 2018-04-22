Самые разрушительные ураганы в Москве – справка канала Россия 24. Ураганы в Москве - явление не частое, но разрушительное.

Самые разрушительные ураганы в Москве – справка канала "Россия 24".Ураганы в Москве - явление не частое, но разрушительное.9 июня 1984 года жертвами стихии стали 57 человек. Рекордные значения порывов ветра — 28 метров в секунду20–21 июня 1998 года в результате урагана погибли от восьми до 11 человек, ранены около 200. Повалены свыше 48 тысяч деревьев, повреждено более 2000 жилых строений.24 июля 2001 года из-за стихии погибли 6 человек, более 50 пострадали. Ущерб — более миллиарда рублей. Затоплены станции метро "Бибирево" и "Алтуфьево".3 июня 2009 года смерч в подмосковном Краснозаводске оставил 40 жилых домов без окон и крыш, 62 человека ранены. Ущерб — 170 миллионов рублей20 июня 2011 года молния ударила в электроподстанцию в Царицыно, обесточив более 50 домов. Один человек погиб.13 июля 2016 из-за урагана погиб один и пострадали семь человек, повалены 300 деревьев, подтоплены 27 участков дорог.29 мая 2017 жертвами стихии стали 18 человек, 170 пострадали.