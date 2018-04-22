Сборная России по хоккею бесславно завершила свое выступление на Чешских играх. На третьем этапе Евротура команда под руководством Ильи Воробьева не одержала ни одной победы. В заключительной встрече с хозяевами турнира россияне проиграли со счетом 1:2, заняв последнее место на Чешских играх.

Сборная России по хоккею бесславно завершила свое выступление на Чешских играх. На третьем этапе Евротура команда под руководством Ильи Воробьева не одержала ни одной победы. В заключительной встрече с хозяевами турнира россияне проиграли со счетом 1:2, заняв последнее место на Чешских играх.Перед этим матчем Воробьев оставил вне заявки лидеров сборной – Евгения Дадонова и Никиту Гусева. Место в воротах российской команды занял олимпийский чемпион Василий Кошечкин. Однако и он не смог сохранить ворота в неприкосновенности.В первом периоде у чешской сборной отличился Филип Хитил, подкарауливший отскок на пятачке. Произошло это на 9-й минуте. Следующую шайбу хозяева турнира забросили в самом начале второго отрезка игры. Матей Странски в касание переправил шайбу в ворота Кошечкина.В середине третьего периода россияне сумели отквитать один гол. Сделал это Алексей Кручинин, поразивший пустой угол после рикошета. Больше заброшенных шайб зрители в этой встрече не увидели.