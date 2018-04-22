Автобус, опрокинувшийся в Тверской области, перевозил паломников, сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел на Калининском шоссе, когда машина выезжала на трассу М10. По словам источника, погиб человек, еще 11 пострадали, пять из них госпитализированы.

Автобус, опрокинувшийся в Тверской области, перевозил паломников, сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел на Калининском шоссе, когда машина выезжала на трассу М10."Автобус, который попал в ДТП в Торжке, вез паломников из города Мытищи Московской области", — рассказал источник .По словам главы Торжка Анатолия Рубайло, погибла 65-летняя женщина, еще 12 человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, шестеро госпитализированы. Он также отметил, что автобус следовал из монастыря Нило-Столобенской пустыни, в нем паломники пробыли три дня.В СК РФ по региону сообщили, что, по предварительным данным, автобус принадлежит частной тверской компании ООО "Ростурсервис", В салоне находились 39 человек, включая водителя, передает ТАСС.