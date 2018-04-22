В соревнованиях приняли участие 5 команд студентов по 5 человек. Важно было дать не только правильный ответ, но и максимально обоснованный...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы провели брейн-ринг для обучающихся вторых курсов ГБПОУ Медицинский колледж № 2.Целью мероприятия являлась пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков и наркомании.В соревнованиях приняли участие 5 команд студентов по 5 человек, которые отвечали на заранее подготовленные ведущими вопросы. Важно было дать не только правильный ответ, но и максимально обоснованный. Вопросы касались здоровья человека, запрещенных средств, признаков употребления человеком наркотических средств.На 1-е место вышли две команды, в результате чего им пришлось ответить на дополнительные вопросы, и победитель был определен.В завершение мероприятия ребята подходили к члену жюри конкурса – начальнику 4 отделения межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Екатерине Чистяковой для уточнения ответов на вопросы, касающиеся правовой ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. В мероприятии приняли участие порядка 100 человек.УНК ГУ МВД России по г. Москве