США выделили Украине с 2014 года почти один миллиард долларов помощи на улучшение безопасности страны, сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович. Главной инвестицией дипломат назвала учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО.

США выделили Украине с 2014 года почти один миллиард долларов помощи на улучшение безопасности страны, сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович.В интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье она рассказала, что США предоставили Украине в том числе "много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев.Главной же инвестицией дипломат назвала учения, "которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО". При этом посол не смогла ответить на вопрос, когда Вашингтон предоставит Киеву вооружение, пишет РИА Новости.В бюджете США до 30 сентября 2018 года (когда заканчивается текущий финансовый год) увеличены расходы на поддержку Украины. По информации американского посольства, в нем предусмотрены средства в сумме 620,7 миллиона долларов на оказание помощи Украине, в том числе 200 миллионов на военно-технические нужды. Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.