Пожары вспыхнули на свалках в Ровенской, Закарпатской и Полтавской областях на Украине в течение одного дня, их общая площадь составляет 460 квадратных метров.

Три свалки общей площадью 460 квадратных метров заполыхали на Украине. ЧП произошли в Ровенской, Закарпатской и Полтавской областях.Госслужба Украины по ЧС сообщает, что вблизи села Бармаки Ровенского района свалку твердых бытовых отходов тушат шесть единиц техники и 30 человек.Вблизи города Лубны Полтавской области возгорание ликвидируют три единицы техники и 12 человек.Вблизи села Барвинок Ужгородского района Закарпатской области работают шесть единиц техники и 21 человек.Ликвидация пожаров продолжается, передает РИА Новости.