Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший во время урагана в столице – сильный ветер сорвал металлическую конструкцию и бросил ее в детей. Пострадавшая была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных травм.

Опубликовано видео, запечатлевшее момент гибели ребенка во время урагана, произошедшего в Москве в субботу, 21 апреля.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как сильный ветер срывает металлическую конструкцию и буквально бросает ее на проходивших мимо детей.Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее врачам не удалось. Она стала второй погибшей в результате разгула стихии – ранее сообщалось, что в Мытищах погиб мужчина, убитый перевернувшейся строительной бытовкой.По последним данным, от урагана пострадали 17 человек, 14 из них, в том числе трое детей, госпитализированы.Повалены сотни деревьев, столичные власти уже приступили к ликвидации последствий непогоды.В московских аэропортах задержано около полусотни рейсов, шесть отменено. Часть самолетов, следовавших во Внуково, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург или другие столичные воздушные гавани – Домодедово и Шереметьево.