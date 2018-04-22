Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмеялся над экспертами, дающими ему советы на тему того, как договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмеялся над экспертами, дающими ему советы на тему того, как договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом глава США написал в своем Twitter в воскресенье, 22 апреля.Трамп подчеркнул, что забавно наблюдать, как эксперты, которые не смогли заключить сделку с КНДР, теперь учат его, как надо это делать.8 марта текущего года стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение касательно проведения встречи, и президент США его принял. Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в мае или июне текущего года, напоминает ТАСС.