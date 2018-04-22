22.04.2018

2018-04-22 10:05:29

Умерла звезда фильмов об Остине Пауэрсе

На 50-м году жизни скончался известный актер Верн Тройер. Причина смерти не называется, передает Daily Mail.



В начале апреля Тройер попал в больницу. По некоторым данным, он боролся с алкоголизмом.



Артист известен по своим ролям в серии фильмов об Остине Пауэрсе. Также Тройер снялся в картине "Гарри Поттер и философский камень".