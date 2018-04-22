Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД

Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДДВ Коврове иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево: погиб один человек, еще один пострадал, сообщает со ссылкой на региональное УМВД.По имеющимся данным, авария произошла минувшей ночью на улице Комсомольская. Около трех часов автомобиль Mitsubishi Lancer выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.Погиб 28-летний пассажир иномарки, житель Коврова. Он скончался на месте. Водитель, 29-летний мужчина, получил травмы.Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением.