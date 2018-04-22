В Российском духовно-культурном православном центре в Париже открылась мультимедийная экспозиция Новомученики и исповедники Церкви Русской. Выставка приурочена к 100-летию расстрела царской семьи и начала гонений советской власти на Русскую Православную Церковь.

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже открылась мультимедийная экспозиция "Новомученики и исповедники Церкви Русской". Выставка приурочена к 100-летию расстрела царской семьи и начала гонений советской власти на Русскую Православную Церковь. Всего тогда были замучены, растерзаны, расстреляны, сожжены и утоплены многие десятки тысяч священников и служителей Церкви.В темном зале почти нет привычных фотографий. Стенды, будто живые, — все можно потрогать и даже полистать. На пустых с виду страницах проявляется история. Сто лет назад в судьбе церковной России случился надлом: после убийства семьи императора Николая второго начались гонения, аресты, расстрелы.Лишь малая часть — сотни тысяч погибших за веру. Миряне, прихожане, члены Церковного совета — часто по ложным доносам им выносили смертные приговоры. Удивительные лица. В их глазах — глубина и одновременно твердость духа.Митрополит Киевский и Галицкий Владимир отличался редкой отзывчивостью, простотой и открытостью. Он возносил на высоту духовное просвещение людей, строил женские, церковно-приходские школы, храмы. В 1898 году стал митрополитом Московским, в ноябре 1915 года переведен в Киев, где продолжал служение, несмотря на трудности и опасность физической расправы. 25 января 1918 года с ним расправились пятеро солдат. В предсмертную минуту он просил Бога простить своих убийц, которые расстреливали его разрывными пулями и кололи холодным оружием.Екатерина Арская — супруга офицера Русской императорской армии — потеряла мужа и пятерых детей, стала активной участницей церковного объединения мирян и священников. На допросе не сдала ни одной фамилии, провела три года в лагерях, потом повторно арестована и расстреляна вместе с княжной Оболенской.Михаил Тихоницкий – священник. В Орлове преподавал в гимназии и воспитывал чувство уважения друг к другу и к Богу. В 1917-м зачитал послание Патриарха Тихона о проклятии гонителей Церкви. Его арестовали, но прихожане смогли отбить батюшку. Через полгода — снова арест.Больше ста разрушенных церквей в Ленинграде, больше трехсот — в Москве. 5 декабря 1931 года взорвали храм Христа Спасителя. После начала гонений из более чем 54 тысяч храмов в России к 1939 году на всю страну остались всего около ста.Это были миллионы людей. Большинство из них осталось, часть была вынуждена бежать за границу, многие — во Францию. Потому Париж стал первым зарубежным городом, куда решили привезти эту выставку."Я узнал много нового о революции, о мучениках, очень интересная выставка. Я до того ничего об этом не знал, потому мы так глубоко эту тему во Франции не изучаем. Мне это поможет лучше понимать историю в целом", — говорит один из парижан.Выставка будет открыта в Париже до 6 мая, после чего ее перевезут в Италию, в Латеранский дворец, где находится Исторический музей Ватикана.