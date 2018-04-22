В Сочи официально стартовал Кубок Газпром нефти. В 12-м Международном детском турнире Континентальной хоккейной лиги участвуют 26 команд из шести стран. Сразу после торжественного открытия на льду встретились московский ЦСКА и ярославский Локомотив.

В Сочи официально стартовал Кубок "Газпром нефти". В 12-м Международном детском турнире Континентальной хоккейной лиги участвуют 26 команд из шести стран. Сразу после торжественного открытия на льду встретились московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".Россия, Казахстан, Беларусь, Латвия, Финляндия, а теперь еще и Германия — одиннадцатилетние хоккеисты из шести стран вступили в борьбу за почетный трофей — кубок "Газпром нефти". Крупнейшие в Европе соревнования в этой возрастной категории вновь проходят в Сочи и Омске. Здесь все как у взрослых команд Континентальной хоккейной лиги: те же арены, профессиональные судьи, высочайший уровень организации. И даже сам приз изготовлен теми же мастерами, что и кубок Гагарина. И, конечно, накал эмоций на льду.Вот и матч между ЦСКА и "Локомотивом", которым официально открылись соревнования в группе "Запад", был зрелищным и бескомпромиссным. Столичные армейцы с первых минут стремились навязать юным "железнодорожникам" свой темп и игру."Первый забили, и все. Игра вроде пошла, но не пошла. Мы подумали, все, выиграли. В раздевалке даже говорили, все, мы выиграли. Сейчас еще забьем. Нам забили, и дошло дело до буллитов", — говорит капитан команды ЦСКА Иван Рябкин."Играли два равных соперника. Радует то, что ребята не остановились и продолжили верить. Мы им говорили гнуть свою линию. Мы, в принципе, и добились того, что хотели", — поделился главный тренер "Локомотива" Эльдар Дюбин.А на открытии восточной конференции в Омске в этот же день местный "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 1:0.Группа "Запад" с 2016 года играет в Сочи на олимпийских аренах — во дворцах "Большой" и "Айсберг". И это поднимает планку еще выше. Внимательно следят за турниром и хоккейные эксперты."Вот то участие на олимпийских объектах. Здесь проходила Олимпиада. И вот что еще я хотел бы отметить. Здорово, что участвуют иностранные команды. То есть они уже не просто играют между собой, внутри страны. Они уже представляют нашу страну на международной арене", — рассказывает двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России Алексей Яшин.В этом году турнир собрал под свои знамена двадцать шесть команд. Географический охват расширился не только за счет команды из Владивостока, впервые на кубок претендуют представители Германии."Этот турнир — возможность для ребят продемонстрировать все то, чему они научились за эти годы. И они смогли показать свой потенциал. Увидеть себя в деле. Ну и с другой стороны, этот турнир важен как стимул и мотивация продолжить занятия на серьезном, профессиональном уровне. Потому что когда ты выступаешь в таком полноценном международном турнире, где все по-взрослому, все на уровне, где на тебя с трибун смотрят 8 тысяч болельщиков, за тобой следит по интернету многочисленная армия болельщиков — это незабываемо", — говорит председатель правления компании "Газпром Нефть" Александр Дюков.Среди участников нынешних состязаний наверняка есть будущие звезды хоккея. Как показывает практика, многие их предшественники уже успешно играют в "молодежке", некоторые достойно продолжают спортивные династии. А пока задача номер один — завоевать почетный трофей. Его новый обладатель станет известен 25 апреля. Суперфинал турнира, где встретятся победители групп "Восток" и "Запад", пройдет в Омске.