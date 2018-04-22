Журналисты узнали, что певица Валерия простила балерину Анастасию Волочкову. Судя по всему, танцовщицу даже позвали на юбилейный концерт.

Журналисты узнали, что певица Валерия простила балерину Анастасию Волочкову. Судя по всему, танцовщицу даже позвали на юбилейный концерт.Валерия закатила в честь 50-летия грандиозное музыкальное шоу. На него была приглашена и Волочкова. Она преподнесла имениннице большой букет белых роз.Танцовщица появилась на торжественном мероприятии в элегантном черном платье. Ее присутствие на празднике означает, что Валерия наконец простила заклятую подругу, передает telerpgramma.pro.Это примирение можно назвать долгожданным. Журналисты считают, что Волочкова давно пожалела о грубостях в адрес знаменитой исполнительницы.Напомним, конфликт между звездами произошел несколько лет назад. Тогда Пригожин и Валерия отказались ехать на гастроли на Украину.Волочкова раскритиковала пару. Она назвала продюсера и его жену политическими проститутками. Из-за подобных оскорблений в конфликт пришлось вмешаться адвокатам.Позже Волочкова публично принесла извинения. Она заявила, что сожалеет о сказанном, в эфире программы "Прямой эфир".