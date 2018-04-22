В Турции Высший избирательный совет страны допустил к участию в досрочных парламентских выборах оппозиционную Хорошую партию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня - почти на полтора года раньше срока.

В Турции Высший избирательный совет страны допустил к участию в досрочных парламентских выборах оппозиционную Хорошую партию. Это произошло после того, как о переходе в ее ряды объявили 15 депутатов Народно-республиканской партии — основной оппозиционной силы страны.В результате общее число депутатов от Хорошей партии в законодательном собрании страны составило 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet. Это позволило партии сформировать собственную парламентскую фракцию, а благодаря этому — получить право беспрепятственно участвовать в выборах.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня — почти на полтора года раньше срока. Он обосновал это необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.