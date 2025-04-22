Разбирательство длилось почти четыре года.

Арбитражный суд принял решение о сносе базы отдыха на Оликовском озере в Суздальском районе Владимирской области. Постройки, которые в течение 15 лет сдавались в аренду, оказались незаконными. Об этом пишет «».Разбирательство длилось почти четыре года, в ходе которого выяснилось, что база находится на землях сельхозназначения без соответствующего разрешения. Суд установил, что ООО «Оликовское озеро» не имеет прав на земельный участок, на котором расположены объекты.Год назад компания заявила о наличии разрешения на строительство, выданного администрацией района, однако суд опроверг эти данные, отметив, что документы отсутствуют.