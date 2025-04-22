Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Четыре человека пострадали в результате взрывов на территории воинской части в Киржачском районе.Об этом вечером 22 апреля сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Изначально в Минобороны РФ рассказали, что пострадавших в резузльтате ЧП нет.«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий постарадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести», — указал Авдеев.Еще одного человека направили на амбулаторное лечение после осморта. В Киржачском районе действует режим ЧС, развернут оперштаб. Из семи населенных пунктов и 12 дачных поселков .