Власти Владимира выставили на торги контракт по очистке и берегоукреплению прудов в Старых садах за Дворцом детского (юношеского) творчества. О готовности к проведению конкурса мэр города

Власти Владимира выставили на торги контракт по очистке и берегоукреплению прудов в Старых садах за Дворцом детского (юношеского) творчества. О готовности к проведению конкурса мэр города Дмитрий Наумов говорил на прошедшей 7 апреля встрече с рабочей группой. Из интересного — раскрыта стоимость благоустройства водной глади и берегов, она составила больше 672 миллионов рублей, однако в