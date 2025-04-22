Губернатор Александр Адеев приглашает журналистов на пресс-конференцию. Послушать, как глава региона общается с представителями СМИ, можно с помощью прямой трансляции. Пресс-конференция

Губернатор Александр Адеев приглашает журналистов на пресс-конференцию. Послушать, как глава региона общается с представителями СМИ, можно с помощью прямой трансляции. Пресс-конференция пройдет 24 апреля в полдень, сообщил губернатор. Журналистов соберут в Центре пропаганды изобразительного искусства. Прямую трансляцию мероприятия владимирцы смогут увидеть в телеграм-канале правительства области, а также на телеканале «Губерния 33». Напомним, это будет седьмая