Разбираемся, на какие дни можно планировать весенние шашлыки.

В мае 2025 года владимирцев ждут продолжительные выходные. В общей сложности — 13 нерабочих дней, включая четыре праздничных.Согласно производственному календарю Роструда, будет четыре праздничных нерабочих дня — 1, 2, 8 и 9 мая. 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы. На 2 мая перенесли выходной с 4 января, на 8 мая — выходной с 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье.Таким образом, благодаря праздничным и перенесенным дням, россиян ждут две короткие рабочие недели и два периода продолжительных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, включая обычные субботы и воскресенья.Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова указала, что наиболее выгодно для работников брать отпуск с 28 по 30 апреля, в таком случае человек не потеряет в деньгах и отдохнет целую неделю.С 5 по 7 мая лучше не планировать отдых.