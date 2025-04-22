Прокуратура вынесла представление подрядчику.

Прокуратура следит за ходом капремонта школы в поселке Мирный Камешковского района. Согласно графику работ, к 31 марта подрядчик должен был завершить кровельные работы, кладку перегородок и стяжку пола на втором этаже школы, однако сроки не были соблюдены.Прокуратура Владимирской области установила, что задержка произошла из-за недостаточного контроля за подрядчиком со стороны заказчика. В связи с этим руководителю подрядной организации и начальнику МУ «УЖКХ» Камешковского района внесены представления.Прокуратура взяла на контроль завершение капитального ремонта школы, общая стоимость которого составляет около 67,7 млн рублей, а срок окончания работ по контракту – 31 июля текущего года.