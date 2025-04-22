Владимирские власти выбрали подрядчика, который займется проектированием лыжероллерной трассы в парке «Дружба». В электронном аукционе победила компания ООО «СТРОЙ-ТЕХ» из Пензы. На сайте

Владимирские власти выбрали подрядчика, который займется проектированием лыжероллерной трассы в парке «Дружба». В электронном аукционе победила компания ООО «СТРОЙ-ТЕХ» из Пензы. На сайте организации размещено портфолио. Ранее подрядчик проектировал здания разного назначения: гостиничный комплекс, автосалон, бассейн, торговый центр, ресторан и жилые дома. И вот теперь компании предстоит разработать проект лыжероллерной трассы для владимирского парка. В