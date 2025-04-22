Произошла коммунальная авария.

22 апреля во Владимире на магистральном трубопроводе у дома №10 по улице Комиссарова был обнаружен дефект, в результате которого произошло прорыв трубы, и на улицу хлынул кипяток. К счастью, никто не пострадал.Специалисты уже приступили к восстановительным работам, однако на время ремонта будет прекращена подача горячей воды и отопления по ряду адресов, включая улицы Безыменского, Комиссарова и Суздальский проспект.Место инцидента огорожено для обеспечения безопасности.