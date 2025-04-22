Здоровье – наш главный ресурс.

Здоровье – наш главный ресурс. Поэтому очень важно следить за ним: укреплять иммунитет, соблюдать меры профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе регулярно посещать врачей и вакцинироваться. Эти услуги доступны каждому жителю нашей страны.ДиспансеризацияБесплатное медицинское обследование, или диспансеризация, было введено в 2013 году, и оно включает в себя анкетирование, измерение артериального давления, различные анализы, флюорографию, электрокардиографию, измерение внутриглазного давления. Особое внимание уделяется выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и хронической обструктивной болезни лёгких.Согласно действующему порядку, россияне могут пройти профилактический медосмотр раз в год: граждане в возрасте от 18 до 39 лет – раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.«Время от времени посещать врачей стоит даже тем, кто чувствует себя совершенно здоровым, ведь многие заболевания на ранних стадиях протекают совсем или практически бессимптомно. Но специалист всё равно может их обнаружить благодаря своевременно проведённому обследованию. Тем более что Трудовой кодекс РФ предусматривает выделение одного выходного дня на диспансеризацию всем работающим раз в три года и двух дней — предпенсионерам раз в год», – рекомендует главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Владимира Олег Бровцев.ВакцинацияЕсли в профилактике неинфекционных заболеваний особая роль отводится профосмотрам и диспансеризации, то в борьбе с инфекционными болезнями нам на помощь приходит иммунопрофилактика. Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинировать человека следует уже с первых дней его жизни. В календарь входят прививки от таких опасных заболеваний, как туберкулёз, гепатит В, полиомиелит, корь, краснуха, коклюш, грипп и других.«Наша иммунная система обладает памятью. Получив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, приобретаем защиту от той или иной болезни на много лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Именно это делает вакцины таким эффективным средством», – делится мнением главный внештатный педиатр Минздрава Владимирской области Ольга Ильина.Диспансеризация и вакцинация – это две важные составляющие профилактической медицины, которые помогают поддерживать здоровье населения. Первая даёт возможность выявить болезни на ранних стадиях, в то время как вакцинация защищает от инфекций. Регулярное прохождение этих процедур позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний, тем самым поддерживая здоровье нации и улучшая качество жизни людей.