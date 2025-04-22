Буря продлится до 23 апреля.

С 22 апреля на Земле ожидается серия магнитных бурь, вызванных повышенной активностью Солнца. По информации ученых из Лаборатории солнечной астрономии, первая волна возмущений класса G1 начнется в 18:00 по московскому времени, а 23 апреля усилится до уровня G2, что соответствует 6 баллам по геомагнитной шкале.Причиной нестабильности стало появление крупной корональной дыры на поверхности Солнца, испускающей мощные потоки солнечного ветра. Хотя ожидаемые бури находятся в пределах слабого и умеренного классов, они могут повлиять на работу спутниковых систем и радиосвязи.Метеозависимым людям рекомендуется быть внимательнее к своему самочувствию в этот период.