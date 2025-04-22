В Селивановском районе начались работы по фрезерованию дорожного покрытия.

Во Владимирской области стартовал дорожно-строительный сезон в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Селивановском районе начались работы по фрезерованию дорожного покрытия на участке автодороги Драчево – Бутылицы – Меленки. После подготовки основания будет произведено укладка новых слоев покрытия и укрепление обочин.Эта дорога обеспечивает связь между населёнными пунктами муниципального образования Малышевское, где расположены социальные объекты, такие как школа и детский сад. Также начато фрезерование участка протяжённостью 1,8 км на дороге Малышево – Красная Горбатка, ведущей в районный центр. В текущем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 168,8 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.«В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента Владимира Путина, во Владимирской области в текущем году планируется отремонтировать порядка 168,8 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — уточнили в пресс-службе правительства региона.