На месте ЧП работают экстренные службы, развернут оперштаб.

В Киржачском районе Владимирской области после взрывов продолжают эвакуацию населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. В опасную зону попали семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения доставили 450 жителей. Подробности — в материале .Оказались в больницеПожар на территории воинской части рядом с поселком Барсово произошел вечером 22 апреля. Из-за возгорания сдетонировали боеприпасы, последовала серия взрывов. Хлопки сильно напугали местных жителей. В Киржачском районе .Как уточнили в Министерстве обороны РФ, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Изначально не было. Позднее губернатор Авдеев указал, что травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших отправили лечиться домой, остальные — доставлены в медучреждения.«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий постарадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести», — отметил глава региона.Также Авдеев , который сейчас работает в Киржачском районе. Для оценки ущерба на территории района будут использовать квадрокоптеры, жителей просят не поддаваться панике.С 18.30 до особого распоряжения «Автодор» перекрыл участок трассы А-108 со 146 до 167 километра — перед поворотом на город Электрогорск.Пока не могут вернуться домойБольшинство жителей проведут ночь в пунктах временного размещения.«Делается всё необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома», — добавил губернатор.Однако официальных сведений о тушении пожара на территории части нет. В пресс-службе МЧС по Владимирской области уточнили, откуда эвакуировали жителей.«Во Владимирской области эвакуируют жителей из семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. В городе Киржаче на базе 5 школ и 2 домов культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан», — подчеркнули в ведомстве.Судя по фотографиям, опубликованным в местных пабликах, в населенных пунктах есть повреждения инфраструктуры. Например, в селе Филипповское разбито окно в аптеке.«Переживаем всей семьей за родственников, которые живут неподалеку», — пишут пользователи в комментариях.Редакция vlad.aif.ru следит за развитием событий.