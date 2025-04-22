Стала известна история одного из пострадавших на пожаре в Юрьев-Польском вечером 18 апреля. Оказывается, 54-летним мужчиной, получившим ожоги, является инвалид первой группы Павел. У него нет

Стала известна история одного из пострадавших на пожаре в Юрьев-Польском вечером 18 апреля. Оказывается, 54-летним мужчиной, получившим ожоги, является инвалид первой группы Павел. У него нет одной ноги, и спастись ему удалось благодаря соседу. «Шестой канал» узнал подробности от местного журналиста Сергея Трубкина. Павел жил на 1 этаже двухэтажного многоквартирного дома №12 на Комсомольской улице.