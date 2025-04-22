Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Владимирской области взяла под контроль соблюдение прав жителей после взрыва в Киржачском районе.Речь идет о территории вблизи поселка Барсово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Взрыв произошел вечером 22 апреля.«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13», — уточнили в пресс-службе.Напомним, что жителей поселка . Информацию подтвердили в пресс-службе ЕДДС района.