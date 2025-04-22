Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По предварительной информации, при взрыве в Киржачском районе Владимирской области никто не пострадал.Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Взрыв произошел вечером во вторник, 22 апреля. На месте работают оперативные службы. Жителей нескольких населенных пунктов, находящихся рядом, .Причиной взрыва могло стать нарушение требований безопасности. Из-за возгорания на территории воинской части случилась детанация боеприпасов.«По поручению министра обороны Белоусова создана комиссия по пожару во Владимирской области, виновных привлекут к ответственности», — добавили в министерстве.