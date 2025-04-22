«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про уникальный образовательный онлайн-сервис, который

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про уникальный образовательный онлайн-сервис, который стал настоящим помощником для учеников и их родителей. «Лицей» от Ростелекома — это современное обучение, где процесс образования увлекательный и эффективный.