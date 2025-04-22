Особый противопожарный режим ввели на территории всей Владимирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Особый противопожарный режим ввели на территории всей Владимирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее под ограничение попадали только девять районов. Однако вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары все повышается. Теперь всем жителям области запрещается охотиться, ездить в леса, разводить костры, жечь мусор, шарить шашлыки. Противопожарный режим будет действовать до 27