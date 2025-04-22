С начала года более тысячи абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили образовательную платформу «Лицей». Это на 15 % пользователей больше, чем за аналогичный

С начала года более тысячи абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили образовательную платформу «Лицей». Это на 15 % пользователей больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом эксперты компании, опираясь на опыт прошлых лет, уверены, что пик популярности ждет приложение в апреле и мае, когда настанет самый горячий период подготовки к выпускным