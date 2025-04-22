«Ростелеком» завершил модернизацию систем внутреннего и внешнего освещения в средней общеобразовательной школе № 22.

«Ростелеком» завершил модернизацию систем внутреннего и внешнего освещения в средней общеобразовательной школе № 22 имени Героя Российской Федерации Геннадия Николаевича Сергеева в городе Коврове Владимирской области. Специалисты компании заменили 774 светильника на современные светодиодные в учебных кабинетах, коридорах, столовой, спортивном зале, раздевалках и других помещениях школы.По оценкам экспертов, теперь потребление электроэнергии в учебном заведении снизится на 74 %.Это позволит сэкономить более пяти миллионов рублей за семь лет (период действия контракта).Все работы «Ростелеком» выполнил за собственный счет, выступив инвестором энергосервисного проекта. В течение семи лет средства, полученные от экономии электроэнергии, будут возвращаться оператору в качестве компенсации по договору. В этот же период компания, в соответствии с условиями гарантии, несет ответственность за исправность работы установленного оборудования и осуществляет его техническое обслуживание.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Главные преимущества светодиодных светильников —низкая мощность и высокий срок службы (в восемь раз больше, чем у энергосберегающей лампы). Также диодные устройства не излучают тепло. Мягкий ровный свет, как отмечают педагоги, комфортен для глаз и положительно сказывается на эмоциональном фоне учащихся. Важно, что все осветительные устройства произведены в России».Инна Гаврилова, директор МБОУ СОШ № 22 г. Коврова:«В рамках энергосервисного контракта в школе люминесцентные лампы были заменены на современные светодиодные. Уже с первого месяца мы видим результат: все помещения учебного заведения освещены в соответствии с последними требованиями СанПиНа. И ученики, и учителя положительно оценили эти изменения. Это стало отличной мотивацией для формирования культуры энергосбережения и ответственного подхода к использованию ресурсов. Кроме того, новое освещение появилось и на пришкольной территории. Важно отметить, что при замене ламп были учтены особенности различных функциональных зон внутри помещений».На данный момент специалисты «Ростелекома» в рамках энергосервисных контрактов установили во Владимирской области почти две тысячи новых светодиодных ламп.Информацию о других предложениях «Ростелекома» для бизнеса и госструктур можно найти на официальном компании, а также узнать по телефону (4922) 5319 99.