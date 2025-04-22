Правительство РФ включило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний

Правительство РФ включило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Согласно законодательству РФ, операторы ГИС, муниципальных информационных систем, информационных систем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений могут пользоваться услугами только тех провайдеров, которые включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ